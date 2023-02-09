|1
|2
|3
|4
|Final
|Hillsboro, Illinois
|0
|0
|0
|0
|47
|Greenville
|0
|0
|0
|0
|51
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hillsboro, Illinois
|13-10
|7-2
|1211/53
|1034/45
|Greenville
|18-11
|8-1
|1340/58
|1192/52
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|Hillsboro, Illinois
|Individual stats Have not been reported.
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|17
|4-9
|0
|9-17
|2
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|12
|6-8
|0
|0
|5
|Emma Veith (#12, 5-7, G, Fr.)
|9
|3-3
|1-4
|0
|4
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)
|5
|0
|1-10
|2-2
|0
|Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)
|5
|1-2
|1-3
|0
|0
|Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)
|2
|1-3
|0
|0-1
|1
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|1
|0-5
|0-1
|1-2
|4