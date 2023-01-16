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Box: Greenville 52, Centralia, Illinois 23

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1234Final
Greenville1313101652
Centralia, Illinois396523
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville13-84-1956/46830/40
Centralia, Illinois4-134-3676/32848/40

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GreenvillePtsFG3FGFTFL
Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)147001
Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)14511-30
Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)81201
Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)5201-24
Adyson Bearly (#23, 5-9, G, So.)42000
Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)42003
Emma Veith (#12, 5-7, G, Fr.)3003-42
Centralia, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Shered (#23)12131-22
Wallace (#25)6202-23
Rush (#3)30101
Castleman (#5)2100-11
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