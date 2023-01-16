Box: Greenville 52, Centralia, Illinois 23

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|13
|13
|10
|16
|52
|Centralia, Illinois
|3
|9
|6
|5
|23
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|13-8
|4-1
|956/46
|830/40
|Centralia, Illinois
|4-13
|4-3
|676/32
|848/40
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|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|14
|7
|0
|0
|1
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|14
|5
|1
|1-3
|0
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|1
|Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)
|5
|2
|0
|1-2
|4
|Adyson Bearly (#23, 5-9, G, So.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Emma Veith (#12, 5-7, G, Fr.)
|3
|0
|0
|3-4
|2
|Centralia, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Shered (#23)
|12
|1
|3
|1-2
|2
|Wallace (#25)
|6
|2
|0
|2-2
|3
|Rush (#3)
|3
|0
|1
|0
|1
|Castleman (#5)
|2
|1
|0
|0-1
|1