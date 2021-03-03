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Box: Greenville 56, Carlinville 27
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Box: Greenville 56, Carlinville 27

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1234Final
Carlinville686727
Greenville1418121256
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville5-62-5419/38437/40
Greenville7-45-2519/47228/21
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, F, Sr.)13314-71
Jill Stayton (#4, 5-9, G, Jr.)42001
Maycee Gall (#20, 5-8, F, Sr.)42002
Faith O'Dell (#24, 5-7, F, Sr.)30100
Melanie Murphy (#13, 5-9, F, So.)2002-20
Madison Wieties (#40, 6-0, C, Sr.)1001-22
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Abby Sussenbach (#23, 5-9, F, Jr.)145-704-72
Lilly Funneman (#44, 5-11, F, So.)93-71-102
Gwyn Mitchell (#42, 5-11, F, Sr.)84-80-10-12
Natalie Iberg (#34, 5-9, G, Sr.)61-41-41-20
Katie Campbell (#30, 5-9, G, Fr.)63-700-11
Brooklyn Suzuki (#20, 5-5, G, Jr.)602-403
Charlee Stearns (#10, 5-6, G)301-100
Hannah Potthast (#12, 5-5, G, So.)20-202-20
Mia Emken (#32, 5-8, G, Jr.)21-1000
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