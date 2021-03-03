Box: Greenville 56, Carlinville 27

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|6
|8
|6
|7
|27
|Greenville
|14
|18
|12
|12
|56
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|5-6
|2-5
|419/38
|437/40
|Greenville
|7-4
|5-2
|519/47
|228/21
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gracie Reels (#15, 5-8, F, Sr.)
|13
|3
|1
|4-7
|1
|Jill Stayton (#4, 5-9, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Maycee Gall (#20, 5-8, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Faith O'Dell (#24, 5-7, F, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Melanie Murphy (#13, 5-9, F, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Madison Wieties (#40, 6-0, C, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|2
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Abby Sussenbach (#23, 5-9, F, Jr.)
|14
|5-7
|0
|4-7
|2
|Lilly Funneman (#44, 5-11, F, So.)
|9
|3-7
|1-1
|0
|2
|Gwyn Mitchell (#42, 5-11, F, Sr.)
|8
|4-8
|0-1
|0-1
|2
|Natalie Iberg (#34, 5-9, G, Sr.)
|6
|1-4
|1-4
|1-2
|0
|Katie Campbell (#30, 5-9, G, Fr.)
|6
|3-7
|0
|0-1
|1
|Brooklyn Suzuki (#20, 5-5, G, Jr.)
|6
|0
|2-4
|0
|3
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Hannah Potthast (#12, 5-5, G, So.)
|2
|0-2
|0
|2-2
|0
|Mia Emken (#32, 5-8, G, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0