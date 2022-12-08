Box: Greenville 59, Virden North Mac 30

|Final
|Virden North Mac
|30
|Greenville
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Virden North Mac
|4-5
|0-2
|454/50
|408/45
|Greenville
|5-3
|2-0
|393/44
|341/38
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|Virden North Mac
|Individual stats Have not been reported.
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|10
|2-4
|2-5
|0
|3
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)
|10
|2-2
|2-6
|0
|2
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|9
|2-7
|0-1
|5-5
|0
|Emma Veith (#12, 5-7, G, Fr.)
|9
|2-3
|1-4
|2-3
|0
|Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)
|8
|4-6
|0
|0
|3
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|5
|2-5
|0-1
|1-2
|1
|Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)
|4
|0-1
|1-3
|1-2
|3
|Anna Turner (#34, 5-8, F, So.)
|4
|1-2
|0
|2-2
|1