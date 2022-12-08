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Box: Greenville 59, Virden North Mac 30

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Final
Virden North Mac30
Greenville59
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Virden North Mac4-50-2454/50408/45
Greenville5-32-0393/44341/38

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Virden North Mac
Individual stats Have not been reported.
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)102-42-503
Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)102-22-602
Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)92-70-15-50
Emma Veith (#12, 5-7, G, Fr.)92-31-42-30
Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)84-6003
Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)52-50-11-21
Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)40-11-31-23
Anna Turner (#34, 5-8, F, So.)41-202-21
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