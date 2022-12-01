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Box: Greenville 61, Gillespie 36

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1234Final
Greenville2110131761
Gillespie9791136
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville3-21-0243/49202/40
Gillespie3-50-1284/57363/73

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GreenvillePtsFG3FGFTFL
Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)15603-52
Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)150500
Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)12131-21
Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)8022-21
Emma Veith (#12, 5-7, G, Fr.)72102
Adyson Bearly (#23, 5-9, G, So.)21000
Anna Turner (#34, 5-8, F, So.)1001-21
Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)1001-20
GillespiePtsFG3FGFTFL
Mia Brawner (#20, F, So.)123202
Delaney Taylor (#13, G, So.)84002
Lauren Bertagnolli (#1, G, Jr.)51103
Erika Gill (#35, G, Jr.)5201-22
Rebecca Crays (#34, F, Jr.)4102-22
Jenna Clark (#11, F, Sr.)21002
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