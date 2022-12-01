Box: Greenville 61, Gillespie 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|21
|10
|13
|17
|61
|Gillespie
|9
|7
|9
|11
|36
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|3-2
|1-0
|243/49
|202/40
|Gillespie
|3-5
|0-1
|284/57
|363/73
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|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|15
|6
|0
|3-5
|2
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)
|15
|0
|5
|0
|0
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|12
|1
|3
|1-2
|1
|Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)
|8
|0
|2
|2-2
|1
|Emma Veith (#12, 5-7, G, Fr.)
|7
|2
|1
|0
|2
|Adyson Bearly (#23, 5-9, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Anna Turner (#34, 5-8, F, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mia Brawner (#20, F, So.)
|12
|3
|2
|0
|2
|Delaney Taylor (#13, G, So.)
|8
|4
|0
|0
|2
|Lauren Bertagnolli (#1, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|3
|Erika Gill (#35, G, Jr.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Rebecca Crays (#34, F, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|2
|Jenna Clark (#11, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2