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Box: Greenville 61, Sandoval 17

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1234Final
Sandoval000017
Greenville000061
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Sandoval0-10-017/1761/61
Greenville8-52-1653/653531/531

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Sandoval
Individual stats Have not been reported.
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)147-10001
Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)84-5000
Adyson Bearly (#23, 5-9, G, So.)84-50-100
Emma Veith (#12, 5-7, G, Fr.)72-71-301
Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)62-602-21
Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)51-21-201
Kylie Doll (#40, 5-8, F, So.)42-3000
Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)42-4000
Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)31-801-21
Anna Turner (#34, 5-8, F, So.)21-4000
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