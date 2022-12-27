Box: Greenville 61, Sandoval 17

|1
|2
|3
|4
|Final
|Sandoval
|0
|0
|0
|0
|17
|Greenville
|0
|0
|0
|0
|61
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Sandoval
|0-1
|0-0
|17/17
|61/61
|Greenville
|8-5
|2-1
|653/653
|531/531
People are also reading…
|Sandoval
|Individual stats Have not been reported.
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|14
|7-10
|0
|0
|1
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|8
|4-5
|0
|0
|0
|Adyson Bearly (#23, 5-9, G, So.)
|8
|4-5
|0-1
|0
|0
|Emma Veith (#12, 5-7, G, Fr.)
|7
|2-7
|1-3
|0
|1
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|6
|2-6
|0
|2-2
|1
|Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)
|5
|1-2
|1-2
|0
|1
|Kylie Doll (#40, 5-8, F, So.)
|4
|2-3
|0
|0
|0
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)
|4
|2-4
|0
|0
|0
|Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)
|3
|1-8
|0
|1-2
|1
|Anna Turner (#34, 5-8, F, So.)
|2
|1-4
|0
|0
|0