|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|20
|14
|11
|16
|61
|Vandalia
|10
|7
|17
|12
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|17-11
|7-1
|1289/46
|1145/41
|Vandalia
|17-9
|4-4
|1382/49
|1181/42
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|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|19
|7
|0
|5-10
|2
|Emma Veith (#12, 5-7, G, Fr.)
|15
|4
|2
|1-3
|2
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)
|14
|1
|4
|0
|0
|Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)
|3
|0
|0
|3-4
|2
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Adyson Bearly (#23, 5-9, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Vandalia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bella Austin (#12, 5-11, So.)
|12
|6
|0
|0
|4
|Katie Eckhardt (#1, 5-5, Jr.)
|12
|0
|4
|0
|2
|Anna Forbes (#24, 5-10, Sr.)
|10
|5
|0
|0
|3
|Zoe Satterthwaite (#2, 5-3, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|2
|Shelby Bowles (#21, 5-9, Sr.)
|4
|1
|0
|2-3
|2
|Megan Lupton (#4, 5-6, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2