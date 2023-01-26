Box: Greenville 65, Carlinville 45

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|21
|11
|13
|20
|65
|Carlinville
|20
|6
|11
|8
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|14-11
|5-1
|1134/45
|1031/41
|Carlinville
|12-12
|2-4
|924/37
|926/37
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|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)
|30
|0
|9
|3-4
|0
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|11
|3
|1
|2-2
|4
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|9
|3
|0
|3-7
|0
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)
|9
|0
|3
|0
|2
|Bailey Wilkerson (#14, 5-5, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, So.)
|20
|6
|1
|5-7
|4
|Hannah Gibson (#25, 5-11, F, So.)
|7
|2
|0
|3-5
|1
|Braley Wiser (#11, 5-7, G, So.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Kaitlyn Reels (#23, 5-9, G, Fr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Jordyn Loveless (#4, 5-8, G, So.)
|5
|2
|0
|1-2
|5
|Addie Ruyle (#32, 5-8, F, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|2