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Box: Greenville 65, Carlinville 45

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1234Final
Greenville2111132065
Carlinville20611845
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville14-115-11134/451031/41
Carlinville12-122-4924/37926/37

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GreenvillePtsFG3FGFTFL
Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)30093-40
Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)11312-24
Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)9303-70
Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)90302
Bailey Wilkerson (#14, 5-5, G, Sr.)21000
Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)21002
Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)21002
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, So.)20615-74
Hannah Gibson (#25, 5-11, F, So.)7203-51
Braley Wiser (#11, 5-7, G, So.)60201
Kaitlyn Reels (#23, 5-9, G, Fr.)60201
Jordyn Loveless (#4, 5-8, G, So.)5201-25
Addie Ruyle (#32, 5-8, F, So.)1001-22
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