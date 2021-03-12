Box: Greenville 84, Carlyle 24

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlyle
|0
|0
|0
|0
|24
|Greenville
|0
|0
|0
|0
|84
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlyle
|6-9
|1-6
|512/34
|733/49
|Greenville
|12-4
|7-2
|797/53
|616/41
|Carlyle
|Individual stats Have not been reported.
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Natalie Iberg (#34, 5-9, G, Sr.)
|28
|8-11
|3-6
|3-3
|1
|Gwyn Mitchell (#42, 5-11, F, Sr.)
|13
|4-8
|1-1
|2-4
|3
|Abby Sussenbach (#23, 5-9, F, Jr.)
|12
|3-4
|1-4
|3-4
|2
|Brooklyn Suzuki (#20, 5-5, G, Jr.)
|7
|2-2
|1-2
|0
|0
|Lilly Funneman (#44, 5-11, F, So.)
|5
|1-2
|1-3
|0
|3
|Katie Campbell (#30, 5-9, G, Fr.)
|5
|2-4
|0-1
|1-2
|1
|Mia Emken (#32, 5-8, G, Jr.)
|4
|2-2
|0
|0
|0
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G)
|4
|1-1
|0-2
|2-2
|0
|Natalie McCullough (#50, 6-0, C, Fr.)
|4
|2-2
|0
|0
|1
|Hannah Potthast (#12, 5-5, G, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|0