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Box: Greenville 84, Carlyle 24
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Box: Greenville 84, Carlyle 24

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1234Final
Carlyle000024
Greenville000084
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlyle6-91-6512/34733/49
Greenville12-47-2797/53616/41
Carlyle
Individual stats Have not been reported.
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Natalie Iberg (#34, 5-9, G, Sr.)288-113-63-31
Gwyn Mitchell (#42, 5-11, F, Sr.)134-81-12-43
Abby Sussenbach (#23, 5-9, F, Jr.)123-41-43-42
Brooklyn Suzuki (#20, 5-5, G, Jr.)72-21-200
Lilly Funneman (#44, 5-11, F, So.)51-21-303
Katie Campbell (#30, 5-9, G, Fr.)52-40-11-21
Mia Emken (#32, 5-8, G, Jr.)42-2000
Charlee Stearns (#10, 5-6, G)41-10-22-20
Natalie McCullough (#50, 6-0, C, Fr.)42-2001
Hannah Potthast (#12, 5-5, G, So.)21-1000
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