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1234Final
Greenville000064
Carlyle000012
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville4-40-1388/48297/37
Carlyle0-80-3208/26384/48
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Abby Sussenbach (#23, 5-7, G, So.)104-70-12-20
Megan Hallemann (#52, 6-4, C, Sr.)105-80-100
Rylee Pickett (#22, 5-6, G, Sr.)83-30-22-20
Gwyn Mitchell (#42, 5-11, F, Jr.)83-502-42
Natalie Iberg (#34, 5-8, G, Jr.)72-31-300
Danielle Brand (#10, 5-9, F, Sr.)62-702-21
Hannah Simpson (#14, 5-6, G, Sr.)51-11-300
Olivia Berry (#54)41-302-42
Brooklyn Suzuki (#20, 5-6, G, So.)42-70-200
Mia Emken (#32, 5-7, G, So.)21-40-100
Greenville
Individual stats Have not been reported.

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