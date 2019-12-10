|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|0
|0
|0
|0
|64
|Carlyle
|0
|0
|0
|0
|12
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|4-4
|0-1
|388/48
|297/37
|Carlyle
|0-8
|0-3
|208/26
|384/48
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Abby Sussenbach (#23, 5-7, G, So.)
|10
|4-7
|0-1
|2-2
|0
|Megan Hallemann (#52, 6-4, C, Sr.)
|10
|5-8
|0-1
|0
|0
|Rylee Pickett (#22, 5-6, G, Sr.)
|8
|3-3
|0-2
|2-2
|0
|Gwyn Mitchell (#42, 5-11, F, Jr.)
|8
|3-5
|0
|2-4
|2
|Natalie Iberg (#34, 5-8, G, Jr.)
|7
|2-3
|1-3
|0
|0
|Danielle Brand (#10, 5-9, F, Sr.)
|6
|2-7
|0
|2-2
|1
|Hannah Simpson (#14, 5-6, G, Sr.)
|5
|1-1
|1-3
|0
|0
|Olivia Berry (#54)
|4
|1-3
|0
|2-4
|2
|Brooklyn Suzuki (#20, 5-6, G, So.)
|4
|2-7
|0-2
|0
|0
|Mia Emken (#32, 5-7, G, So.)
|2
|1-4
|0-1
|0
|0
|Greenville
|Individual stats Have not been reported.