Box: Greenville 65, Steeleville 6

|1
|2
|3
|4
|Final
|Steeleville
|0
|0
|0
|0
|6
|Greenville
|0
|0
|0
|0
|65
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Steeleville
|0-8
|0-3
|181/23
|495/62
|Greenville
|7-5
|2-1
|589/74
|429/54
|Steeleville
|Individual stats Have not been reported.
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Rylee Pickett (#22, 5-6, G, Sr.)
|18
|6-6
|2-5
|0
|0
|Gwyn Mitchell (#42, 5-11, F, Jr.)
|9
|4-5
|0
|1-1
|0
|Paige Roberts (#30, 5-6, G, So.)
|8
|4-4
|0
|0
|2
|Megan Hallemann (#52, 6-4, C, Sr.)
|7
|2-7
|1-3
|0
|2
|Danielle Brand (#10, 5-9, F, Sr.)
|6
|3-3
|0
|0-2
|1
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Fr.)
|6
|3-6
|0
|0
|1
|Natalie Iberg (#34, 5-8, G, Jr.)
|5
|1-5
|0-3
|3-6
|1
|Hannah Simpson (#14, 5-6, G, Sr.)
|2
|1-4
|0-1
|0
|0
|Brooklyn Suzuki (#20, 5-6, G, So.)
|2
|1-3
|0
|0
|0
|Abby Sussenbach (#23, 5-7, G, So.)
|2
|1-3
|0
|0
|3