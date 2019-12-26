Box: Greenville 65, Steeleville 6
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Box: Greenville 65, Steeleville 6

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1234Final
Steeleville00006
Greenville000065
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Steeleville0-80-3181/23495/62
Greenville7-52-1589/74429/54
Steeleville
Individual stats Have not been reported.
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Rylee Pickett (#22, 5-6, G, Sr.)186-62-500
Gwyn Mitchell (#42, 5-11, F, Jr.)94-501-10
Paige Roberts (#30, 5-6, G, So.)84-4002
Megan Hallemann (#52, 6-4, C, Sr.)72-71-302
Danielle Brand (#10, 5-9, F, Sr.)63-300-21
Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Fr.)63-6001
Natalie Iberg (#34, 5-8, G, Jr.)51-50-33-61
Hannah Simpson (#14, 5-6, G, Sr.)21-40-100
Brooklyn Suzuki (#20, 5-6, G, So.)21-3000
Abby Sussenbach (#23, 5-7, G, So.)21-3003
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