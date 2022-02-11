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Box: Hancock 43, Valley Park 28

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1234Final
Hancock000043
Valley Park000028
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hancock9-96-2693/38740/41
Valley Park7-114-3632/35748/42

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HancockPtsFG3FGFTFL
Dashya Haynes-McGinnist (Sr.)2610-182-30-34
Kiara Moore (Sr.)42-4001
Brooklyn Alivernia (So.)41-60-22-23
DeAnna Haynes-McGinnist (Jr.)21-300-10
Ayriel Dought (Sr.)21-100-11
Skylar Alivernia (Jr.)21-4003
Izzy Fujarte21-5000
Dasia Williams (Sr.)10-40-11-25
Hancock
Individual stats Have not been reported.
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