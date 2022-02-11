Box: Hancock 43, Valley Park 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Hancock
|0
|0
|0
|0
|43
|Valley Park
|0
|0
|0
|0
|28
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hancock
|9-9
|6-2
|693/38
|740/41
|Valley Park
|7-11
|4-3
|632/35
|748/42
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|Hancock
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dashya Haynes-McGinnist (Sr.)
|26
|10-18
|2-3
|0-3
|4
|Kiara Moore (Sr.)
|4
|2-4
|0
|0
|1
|Brooklyn Alivernia (So.)
|4
|1-6
|0-2
|2-2
|3
|DeAnna Haynes-McGinnist (Jr.)
|2
|1-3
|0
|0-1
|0
|Ayriel Dought (Sr.)
|2
|1-1
|0
|0-1
|1
|Skylar Alivernia (Jr.)
|2
|1-4
|0
|0
|3
|Izzy Fujarte
|2
|1-5
|0
|0
|0
|Dasia Williams (Sr.)
|1
|0-4
|0-1
|1-2
|5
|Hancock
|Individual stats Have not been reported.