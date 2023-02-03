|1
|2
|3
|4
|Final
|Grandview
|15
|4
|4
|13
|36
|Herculaneum
|9
|10
|11
|20
|50
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Grandview
|12-11
|1-4
|853/37
|776/34
|Herculaneum
|11-9
|2-1
|933/41
|929/40
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|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, Sr.)
|14
|4-16
|1-3
|3-3
|4
|Catherine Wakeland (#4, 5-6, G, So.)
|10
|2-2
|2-6
|0
|4
|Savannah Patterson (#2, 5-5, G, Sr.)
|4
|2-6
|0
|0-3
|5
|Maggie Boker (#3, 5-5, G, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|3
|Lexi Walker (#33, 5-8, F, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|5
|Anna Sorianini (#15, 5-7, G, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|3
|Jade Rahmberg (#30, 5-6, F, So.)
|2
|0-1
|0
|2-2
|2
|Grandview
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