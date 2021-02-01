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Box: Hermann 43, Sullivan 39
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Box: Hermann 43, Sullivan 39

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1234Final
Hermann000043
Sullivan000039
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hermann11-82-0867/46876/46
Sullivan5-120-1664/35834/44
HermannPtsFG3FGFTFL
Malerie Schutt (#40, 5-8, F, Jr.)136-1001-20
Grace Winkelmann (#2, 5-9, G, Sr.)90-40-29-100
Maya Wideman (#20, 5-5, G, Sr.)83-40-12-20
Holly Heldt (#10, 5-8, G, So.)50-41-62-50
Cydney Moeckli (#22, 5-6, G, Jr.)31-50-11-20
Kaylyn Powers (#34, 5-10, F, Sr.)301-100
Grace Godat (#12, 5-11, G, Jr.)21-7000
Hermann
Individual stats Have not been reported.
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