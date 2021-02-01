Box: Hermann 43, Sullivan 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Hermann
|0
|0
|0
|0
|43
|Sullivan
|0
|0
|0
|0
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hermann
|11-8
|2-0
|867/46
|876/46
|Sullivan
|5-12
|0-1
|664/35
|834/44
|Hermann
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Malerie Schutt (#40, 5-8, F, Jr.)
|13
|6-10
|0
|1-2
|0
|Grace Winkelmann (#2, 5-9, G, Sr.)
|9
|0-4
|0-2
|9-10
|0
|Maya Wideman (#20, 5-5, G, Sr.)
|8
|3-4
|0-1
|2-2
|0
|Holly Heldt (#10, 5-8, G, So.)
|5
|0-4
|1-6
|2-5
|0
|Cydney Moeckli (#22, 5-6, G, Jr.)
|3
|1-5
|0-1
|1-2
|0
|Kaylyn Powers (#34, 5-10, F, Sr.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Grace Godat (#12, 5-11, G, Jr.)
|2
|1-7
|0
|0
|0