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1234Final
Wellsville064010
Hermann231324767
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Wellsville0-10-010/1067/67
Hermann2-00-0117/11735/35
WellsvillePtsFG3FGFTFL
Natalie Boeckelman (#5)3101-24
Kaia Mayes (#11)21000
Kaylee Marshall (#21)21002
Lucy Schnitker (#4)21002
Elizabeth Burdick (#13)1001-21
HermannPtsFG3FGFTFL
Quincy Erickson (#10, 6-1, Sr.)14700-12
Grace Godat (#12, 5-10)9114-64
Maya Wideman (#20, 5-5)9212-40
Elly Krueger (#42, 6-2, Sr.)84000
Brianna Thomas (#4, 5-6, Sr.)7210-10
Macie Witthaus (#30, 5-6)7112-41
Hannah Grosse (#32, 5-9, Jr.)6104-41
Megan Schneider (#24, 5-10)3003-63
Gracie Winkelmann (#2, 5-9, Jr.)21001
Kaylyn Powers (#34, 5-10)21001

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