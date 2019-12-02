|1
|2
|3
|4
|Final
|Wellsville
|0
|6
|4
|0
|10
|Hermann
|23
|13
|24
|7
|67
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Wellsville
|0-1
|0-0
|10/10
|67/67
|Hermann
|2-0
|0-0
|117/117
|35/35
|Wellsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Natalie Boeckelman (#5)
|3
|1
|0
|1-2
|4
|Kaia Mayes (#11)
|2
|1
|0
|0
|0
|Kaylee Marshall (#21)
|2
|1
|0
|0
|2
|Lucy Schnitker (#4)
|2
|1
|0
|0
|2
|Elizabeth Burdick (#13)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Hermann
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Quincy Erickson (#10, 6-1, Sr.)
|14
|7
|0
|0-1
|2
|Grace Godat (#12, 5-10)
|9
|1
|1
|4-6
|4
|Maya Wideman (#20, 5-5)
|9
|2
|1
|2-4
|0
|Elly Krueger (#42, 6-2, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|0
|Brianna Thomas (#4, 5-6, Sr.)
|7
|2
|1
|0-1
|0
|Macie Witthaus (#30, 5-6)
|7
|1
|1
|2-4
|1
|Hannah Grosse (#32, 5-9, Jr.)
|6
|1
|0
|4-4
|1
|Megan Schneider (#24, 5-10)
|3
|0
|0
|3-6
|3
|Gracie Winkelmann (#2, 5-9, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Kaylyn Powers (#34, 5-10)
|2
|1
|0
|0
|1