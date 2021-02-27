Box: Highland 46, Nashville 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Highland
|12
|5
|19
|10
|46
|Nashville
|10
|9
|9
|9
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Highland
|6-1
|4-1
|364/52
|255/36
|Nashville
|0-1
|0-0
|37/5
|46/7
|Highland
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bella LaPorta (#13, Sr.)
|20
|9
|0
|2-2
|0
|Lydia Hadowsky (#1, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|0
|Kirsten Taylor (#10, Sr.)
|6
|2
|0
|2-3
|3
|Liv Wilke (#3, Sr.)
|6
|0
|1
|3-4
|3
|Grace Wilke (#15, So.)
|4
|0
|1
|1-2
|1
|Abby Huelsmann (#4, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Taylor Kesner (#23, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|2