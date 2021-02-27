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Box: Highland 46, Nashville 37
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Box: Highland 46, Nashville 37

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1234Final
Highland125191046
Nashville1099937
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Highland6-14-1364/52255/36
Nashville0-10-037/546/7
HighlandPtsFG3FGFTFL
Bella LaPorta (#13, Sr.)20902-20
Lydia Hadowsky (#1, Jr.)60200
Kirsten Taylor (#10, Sr.)6202-33
Liv Wilke (#3, Sr.)6013-43
Grace Wilke (#15, So.)4011-21
Abby Huelsmann (#4, Jr.)30103
Taylor Kesner (#23, Sr.)1001-22
NashvillePtsFG3FGFTFL
Alyssa Cole (#32, Jr.)19614-70
Halle Rueter (#2, Jr.)102200
Emily Schnitker (#11, Jr.)42000
Daphne Kollbaum (#15, Jr.)42003
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