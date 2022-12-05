Box: Highland 57, Belleville West 44

|1
|2
|3
|4
|Final
|Highland
|8
|18
|17
|14
|57
|Belleville West
|10
|11
|13
|10
|44
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Highland
|9-1
|2-0
|486/49
|388/39
|Belleville West
|0-5
|0-1
|168/17
|259/26
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|Highland
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Grace Wilke (#15, G, Sr.)
|21
|4
|1
|10-12
|0
|Lauren Maas (#1, G, Jr.)
|13
|5
|0
|3-5
|2
|Larissa Taylor (#24, F, Jr.)
|10
|4
|0
|2-2
|0
|Addison Crask (#10, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|0
|Sophie Schroeder (#22, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Abby Schultz (#5, F, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|3
|Sophia Fleming (#23, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|M'Riya Johnson (Sr.)
|10
|1
|2
|2-2
|5
|J'La Sparks Sparks (5-9, Fr.)
|8
|3
|0
|2-2
|0
|Lauren King (Sr.)
|6
|0
|2
|0
|3
|Olivia Anderson (Sr.)
|6
|0
|2
|0
|3
|Keyara Baerga-Plumey (Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Tikylah Harris-Mickens (Sr.)
|4
|0
|1
|1-2
|0
|Ja'Mya Company (Sr.)
|3
|1
|0
|1-5
|3
|Aniyla Branson (Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0