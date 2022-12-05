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Box: Highland 57, Belleville West 44

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1234Final
Highland818171457
Belleville West1011131044
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Highland9-12-0486/49388/39
Belleville West0-50-1168/17259/26

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HighlandPtsFG3FGFTFL
Grace Wilke (#15, G, Sr.)214110-120
Lauren Maas (#1, G, Jr.)13503-52
Larissa Taylor (#24, F, Jr.)10402-20
Addison Crask (#10, G, Sr.)60200
Sophie Schroeder (#22, G, Fr.)30100
Abby Schultz (#5, F, Jr.)2002-23
Sophia Fleming (#23, G, So.)21000
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
M'Riya Johnson (Sr.)10122-25
J'La Sparks Sparks (5-9, Fr.)8302-20
Lauren King (Sr.)60203
Olivia Anderson (Sr.)60203
Keyara Baerga-Plumey (Sr.)51102
Tikylah Harris-Mickens (Sr.)4011-20
Ja'Mya Company (Sr.)3101-53
Aniyla Branson (Sr.)21000
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