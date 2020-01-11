Box: Highland 58, Greenville 40
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Box: Highland 58, Greenville 40

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1234Final
Greenville414121040
Highland1215121958
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville15-64-11041/50690/33
Highland14-53-1986/47711/34
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Rylee Pickett (#22, 5-6, G, Sr.)13307-83
Hannah Simpson (#14, 5-6, G, Sr.)84004
Natalie Iberg (#34, 5-8, G, Jr.)8113-61
Megan Hallemann (#52, 6-4, C, Sr.)6202-44
Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Fr.)21000
Danielle Brand (#10, 5-9, F, Sr.)2002-21
Abby Sussenbach (#23, 5-7, G, So.)1001-21
HighlandPtsFG3FGFTFL
Bella LaPorta (#13, F)16408-101
Ellie Brown (#5, G, Sr.)15701-13
Kirsten Taylor (#10, G)11221-34
Megan Kronk (#15, G)81203
Taylor Kesner (#23, F)63002
Maddie Clarke (#14, F)21001
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