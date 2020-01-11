Box: Highland 58, Greenville 40

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|4
|14
|12
|10
|40
|Highland
|12
|15
|12
|19
|58
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|15-6
|4-1
|1041/50
|690/33
|Highland
|14-5
|3-1
|986/47
|711/34
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Rylee Pickett (#22, 5-6, G, Sr.)
|13
|3
|0
|7-8
|3
|Hannah Simpson (#14, 5-6, G, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|4
|Natalie Iberg (#34, 5-8, G, Jr.)
|8
|1
|1
|3-6
|1
|Megan Hallemann (#52, 6-4, C, Sr.)
|6
|2
|0
|2-4
|4
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Danielle Brand (#10, 5-9, F, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Abby Sussenbach (#23, 5-7, G, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Highland
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bella LaPorta (#13, F)
|16
|4
|0
|8-10
|1
|Ellie Brown (#5, G, Sr.)
|15
|7
|0
|1-1
|3
|Kirsten Taylor (#10, G)
|11
|2
|2
|1-3
|4
|Megan Kronk (#15, G)
|8
|1
|2
|0
|3
|Taylor Kesner (#23, F)
|6
|3
|0
|0
|2
|Maddie Clarke (#14, F)
|2
|1
|0
|0
|1