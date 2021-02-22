Box: Hillsboro, Illinois 43, Carlinville 30

|1
|2
|3
|4
|Final
|Hillsboro, Illinois
|13
|15
|10
|5
|43
|Carlinville
|9
|8
|5
|8
|30
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hillsboro, Illinois
|4-2
|2-0
|297/50
|201/34
|Carlinville
|5-2
|2-1
|292/49
|224/37
|Hillsboro, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Layne Rupert (#12, So.)
|17
|3
|3
|2-2
|2
|Nikya Harston (#50, Sr.)
|13
|6
|0
|1-4
|2
|Claire Tester (#44, Sr.)
|5
|2
|0
|1-3
|0
|Haley Major (#10, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Sierra Compton (#4, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Alex Frailey (#34, So.)
|2
|1
|0
|0
|0