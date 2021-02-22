 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Hillsboro, Illinois 43, Carlinville 30
0 comments

Box: Hillsboro, Illinois 43, Carlinville 30

  • 0
1234Final
Hillsboro, Illinois131510543
Carlinville985830
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hillsboro, Illinois4-22-0297/50201/34
Carlinville5-22-1292/49224/37
Hillsboro, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Layne Rupert (#12, So.)17332-22
Nikya Harston (#50, Sr.)13601-42
Claire Tester (#44, Sr.)5201-30
Haley Major (#10, Sr.)42003
Sierra Compton (#4, So.)21002
Alex Frailey (#34, So.)21000
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, F, Sr.)14217-72
Jill Stayton (#4, 5-9, G, Jr.)7112-52
Addi Paul (#21, 5-6, G, Sr.)63005
Malia Buford (#5, 5-4, G, So.)30100
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports