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Box: Hillsboro, Illinois 45, Carlinville 41

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1234Final
Hillsboro, Illinois136121445
Carlinville714101041
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hillsboro, Illinois8-63-0670/48616/44
Carlinville13-133-3995/71957/68

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Hillsboro, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Layne Rupert (#12, 5-8, Jr.)15414-83
Sierra Compton (#4, 5-7, Jr.)13321-20
Meagan White (#44, 5-7, Jr.)63003
Alex Frailey (#34, 5-8, Jr.)5103-42
Sophie Blankenship (#32, 5-8, So.)30101
Kennadie Carlock (#24, 5-8, Jr.)3010-11
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)13321-24
Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)9121-42
Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)60201
Jordyn Loveless (5-8, G, Fr.)51103
Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)4200-11
Addie Ruyle (#10, 5-9, F, Fr.)42000
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