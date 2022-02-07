Box: Hillsboro, Illinois 45, Carlinville 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Hillsboro, Illinois
|13
|6
|12
|14
|45
|Carlinville
|7
|14
|10
|10
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hillsboro, Illinois
|8-6
|3-0
|670/48
|616/44
|Carlinville
|13-13
|3-3
|995/71
|957/68
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|Hillsboro, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Layne Rupert (#12, 5-8, Jr.)
|15
|4
|1
|4-8
|3
|Sierra Compton (#4, 5-7, Jr.)
|13
|3
|2
|1-2
|0
|Meagan White (#44, 5-7, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Alex Frailey (#34, 5-8, Jr.)
|5
|1
|0
|3-4
|2
|Sophie Blankenship (#32, 5-8, So.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Kennadie Carlock (#24, 5-8, Jr.)
|3
|0
|1
|0-1
|1
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)
|13
|3
|2
|1-2
|4
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)
|9
|1
|2
|1-4
|2
|Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Jordyn Loveless (5-8, G, Fr.)
|5
|1
|1
|0
|3
|Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)
|4
|2
|0
|0-1
|1
|Addie Ruyle (#10, 5-9, F, Fr.)
|4
|2
|0
|0
|0