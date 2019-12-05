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1234Final
Carlinville135111140
Hillsboro, Illinois1016151960
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville4-20-1264/44228/38
Hillsboro, Illinois3-31-0252/42276/46
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)13321-44
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)8204-52
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)7203-32
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)6104-65
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)2100-13
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)2002-21
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)2100-32
Hillsboro, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Nikya Harston (#50, 5-9, Jr.)12306-83
Emily Reynolds (#32, 5-8, Sr.)10500-14
Claire Tester (#44, 5-8, Jr.)9401-24
Haley Major (#10, 5-8, Jr.)8211-21
Layne Rupert (#12, 5-7, Fr.)72101
Shelby Houchlei (#14, 5-6, Sr.)6013-44
Maddy Rupert (#4, 5-6, Jr.)4102-21
Vanessa Compton (#20, 5-6, Jr.)21000
Maci Blankenship (#52, 6-0, Sr.)21003

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