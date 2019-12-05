|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|13
|5
|11
|11
|40
|Hillsboro, Illinois
|10
|16
|15
|19
|60
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|4-2
|0-1
|264/44
|228/38
|Hillsboro, Illinois
|3-3
|1-0
|252/42
|276/46
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|13
|3
|2
|1-4
|4
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|8
|2
|0
|4-5
|2
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|7
|2
|0
|3-3
|2
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|6
|1
|0
|4-6
|5
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0-1
|3
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0-3
|2
|Hillsboro, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nikya Harston (#50, 5-9, Jr.)
|12
|3
|0
|6-8
|3
|Emily Reynolds (#32, 5-8, Sr.)
|10
|5
|0
|0-1
|4
|Claire Tester (#44, 5-8, Jr.)
|9
|4
|0
|1-2
|4
|Haley Major (#10, 5-8, Jr.)
|8
|2
|1
|1-2
|1
|Layne Rupert (#12, 5-7, Fr.)
|7
|2
|1
|0
|1
|Shelby Houchlei (#14, 5-6, Sr.)
|6
|0
|1
|3-4
|4
|Maddy Rupert (#4, 5-6, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|Vanessa Compton (#20, 5-6, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Maci Blankenship (#52, 6-0, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3