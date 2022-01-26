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Box: Jackson 41, MICDS 39

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1234Final
Jackson000041
MICDS000039
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jackson2-10-0139/46151/50
MICDS11-52-2745/248485/162

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Jackson
Individual stats Have not been reported.
MICDSPtsFG3FGFTFL
Alden Small (#22, 5-9, G, Sr.)10122-21
Ellie Gira (#24, 6-1, F, Sr.)9401-22
Genesis Starks (#34, 5-8, G, So.)90301
Zaire Harrell (#12, 5-8, G, Sr.)8400-14
Binta Fall (#44, 5-11, F, Jr.)3101-23
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