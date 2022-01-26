Box: Jackson 41, MICDS 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jackson
|0
|0
|0
|0
|41
|MICDS
|0
|0
|0
|0
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jackson
|2-1
|0-0
|139/46
|151/50
|MICDS
|11-5
|2-2
|745/248
|485/162
People are also reading…
|Jackson
|Individual stats Have not been reported.
|MICDS
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Alden Small (#22, 5-9, G, Sr.)
|10
|1
|2
|2-2
|1
|Ellie Gira (#24, 6-1, F, Sr.)
|9
|4
|0
|1-2
|2
|Genesis Starks (#34, 5-8, G, So.)
|9
|0
|3
|0
|1
|Zaire Harrell (#12, 5-8, G, Sr.)
|8
|4
|0
|0-1
|4
|Binta Fall (#44, 5-11, F, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|3