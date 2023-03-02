|1
|2
|3
|4
|Final
|Seckman
|13
|14
|5
|9
|41
|Jackson
|25
|15
|11
|10
|61
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Seckman
|15-12
|3-3
|1153/43
|1068/40
|Jackson
|5-2
|0-0
|296/11
|261/10
People are also reading…
|Seckman
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jamison Spreck (#14, 5-9, F, Sr.)
|15
|6
|1
|0
|3
|Emma Robinson (#3, 5-7, G, Sr.)
|9
|0
|3
|0
|3
|Brooke Meeks (#12, 5-7, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Ellie Fiala (#2, 5-3, G, Jr.)
|4
|0
|1
|1-2
|0
|Avery Kube (#5, 5-7, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Olivia Moeckel (#21, 5-8, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-4
|0
|Madi McElrath (#25, 6-0, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Seckman
|Individual stats Have not been reported.