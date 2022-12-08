Box: Jacksonville, Illinois 49, Granite City 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jacksonville, Illinois
|0
|0
|0
|0
|49
|Granite City
|0
|0
|0
|0
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jacksonville, Illinois
|1-5
|0-1
|180/30
|303/50
|Granite City
|3-2
|0-0
|251/42
|231/38
People are also reading…
|Jacksonville, Illinois
|Individual stats Have not been reported.
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)
|13
|4-15
|0-4
|5-9
|3
|Emily Sykes (#35, 5-10, F, Jr.)
|10
|5-11
|0
|0-2
|3
|Hailee Wyatt (#22, 5-8, F, Jr.)
|4
|1-2
|0-1
|2-2
|2
|Alexis Ruiz (#14, 5-10, C, Fr.)
|4
|2-6
|0
|0
|1
|Alivia Vaughn (#12, 5-7, G, Sr.)
|3
|0
|1-1
|0
|3
|Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)
|3
|0-5
|1-2
|0-1
|5
|Carely Valles-Serrano (#33, 5-6, C, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|1