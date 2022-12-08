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Box: Jacksonville, Illinois 49, Granite City 39

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1234Final
Jacksonville, Illinois000049
Granite City000039
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jacksonville, Illinois1-50-1180/30303/50
Granite City3-20-0251/42231/38

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Jacksonville, Illinois
Individual stats Have not been reported.
Granite CityPtsFG3FGFTFL
Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)134-150-45-93
Emily Sykes (#35, 5-10, F, Jr.)105-1100-23
Hailee Wyatt (#22, 5-8, F, Jr.)41-20-12-22
Alexis Ruiz (#14, 5-10, C, Fr.)42-6001
Alivia Vaughn (#12, 5-7, G, Sr.)301-103
Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)30-51-20-15
Carely Valles-Serrano (#33, 5-6, C, Sr.)21-1001
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