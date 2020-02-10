Box: Jennings 50, Fox 39
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Box: Jennings 50, Fox 39

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1234Final
Fox8991339
Jennings91472050
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fox8-93-2665/39760/45
Jennings10-93-0786/46793/47
FoxPtsFG3FGFTFL
Minea Dervisevic (#32, G, Jr.)12215-85
Amelia Chapman (#20, G, Jr.)10220-23
Mya Chapman (#14, F, Jr.)5103-43
Olivia Chapman (#22, F, Jr.)42000
Aubrey Andrews (#5)3101-10
Veronica Reisner (#23, G, So.)30101
Jasmine Huey (#3, So.)21000
JenningsPtsFG3FGFTFL
Aaliyah Scott (#3, 5-1, PG, Sr.)144201
Jaleah Carrawell (#5, 5-6, G, Sr.)13321-21
Casey Raiford (#14, 5-8, G, Sr.)13601-22
Quiniya Keely (#23, 5-6, G, Sr.)6202-20
Reniya Richardson (#21, 5-5, G, Sr.)2100-44
Jorricia Woods (#32, 5-9, C, Jr.)21004
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