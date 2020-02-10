Box: Jennings 50, Fox 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Fox
|8
|9
|9
|13
|39
|Jennings
|9
|14
|7
|20
|50
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fox
|8-9
|3-2
|665/39
|760/45
|Jennings
|10-9
|3-0
|786/46
|793/47
|Fox
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Minea Dervisevic (#32, G, Jr.)
|12
|2
|1
|5-8
|5
|Amelia Chapman (#20, G, Jr.)
|10
|2
|2
|0-2
|3
|Mya Chapman (#14, F, Jr.)
|5
|1
|0
|3-4
|3
|Olivia Chapman (#22, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Aubrey Andrews (#5)
|3
|1
|0
|1-1
|0
|Veronica Reisner (#23, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Jasmine Huey (#3, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Jennings
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Aaliyah Scott (#3, 5-1, PG, Sr.)
|14
|4
|2
|0
|1
|Jaleah Carrawell (#5, 5-6, G, Sr.)
|13
|3
|2
|1-2
|1
|Casey Raiford (#14, 5-8, G, Sr.)
|13
|6
|0
|1-2
|2
|Quiniya Keely (#23, 5-6, G, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|0
|Reniya Richardson (#21, 5-5, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0-4
|4
|Jorricia Woods (#32, 5-9, C, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|4