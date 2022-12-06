Box: Jerseyville 47, Hardin Calhoun 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Hardin Calhoun
|14
|3
|10
|12
|39
|Jerseyville
|11
|11
|8
|17
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hardin Calhoun
|1-2
|0-0
|130/43
|145/48
|Jerseyville
|5-4
|0-3
|432/144
|366/122
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|Hardin Calhoun
|Individual stats Have not been reported.
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Meredith Gray (#23, 6-0, Fr.)
|15
|4-8
|0-2
|7-7
|0
|Tessa Crawford (#22, 5-6, Jr.)
|11
|1-6
|1-2
|6-9
|2
|Cali Breden (#11, 5-8, Fr.)
|10
|3-6
|0-1
|4-4
|4
|Ella Smith (#21, 5-4, So.)
|7
|2-4
|0-1
|3-4
|1
|Cate Breden (#14, 5-6, Sr.)
|4
|0-2
|1-2
|1-3
|0