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Box: Jerseyville 47, Hardin Calhoun 39

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1234Final
Hardin Calhoun143101239
Jerseyville111181747
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hardin Calhoun1-20-0130/43145/48
Jerseyville5-40-3432/144366/122

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Hardin Calhoun
Individual stats Have not been reported.
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Meredith Gray (#23, 6-0, Fr.)154-80-27-70
Tessa Crawford (#22, 5-6, Jr.)111-61-26-92
Cali Breden (#11, 5-8, Fr.)103-60-14-44
Ella Smith (#21, 5-4, So.)72-40-13-41
Cate Breden (#14, 5-6, Sr.)40-21-21-30
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