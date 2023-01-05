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Box: Jerseyville 48, Triad 45

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1234Final
Triad109101645
Jerseyville1015111248
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Triad1-111-5414/34557/46
Jerseyville12-71-5897/75757/63

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Triad
Individual stats Have not been reported.
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Meredith Gray (#23, 6-0, Fr.)147-14001
Tessa Crawford (#22, 5-6, Jr.)123-60-36-103
Cate Breden (#14, 5-6, Sr.)112-41-24-41
Cali Breden (#11, 5-8, Fr.)60-22-404
Ella Smith (#21, 5-4, So.)42-40-102
Bria Tuttle (#2, 5-9, Sr.)10-301-24
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