Box: Jerseyville 48, Triad 45

|1
|2
|3
|4
|Final
|Triad
|10
|9
|10
|16
|45
|Jerseyville
|10
|15
|11
|12
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Triad
|1-11
|1-5
|414/34
|557/46
|Jerseyville
|12-7
|1-5
|897/75
|757/63
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|Triad
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|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Meredith Gray (#23, 6-0, Fr.)
|14
|7-14
|0
|0
|1
|Tessa Crawford (#22, 5-6, Jr.)
|12
|3-6
|0-3
|6-10
|3
|Cate Breden (#14, 5-6, Sr.)
|11
|2-4
|1-2
|4-4
|1
|Cali Breden (#11, 5-8, Fr.)
|6
|0-2
|2-4
|0
|4
|Ella Smith (#21, 5-4, So.)
|4
|2-4
|0-1
|0
|2
|Bria Tuttle (#2, 5-9, Sr.)
|1
|0-3
|0
|1-2
|4