|1
|2
|3
|4
|Final
|Triad
|10
|9
|14
|4
|37
|Jerseyville
|12
|11
|11
|16
|50
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Triad
|5-23
|1-9
|1051/38
|1276/46
|Jerseyville
|18-14
|1-9
|1530/55
|1404/50
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|Triad
|Individual stats Have not been reported.
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Meredith Gray (#23, 6-0, Fr.)
|19
|3-6
|3-5
|4-4
|2
|Cate Breden (#14, 5-6, Sr.)
|12
|0-2
|3-5
|3-4
|1
|Tessa Crawford (#22, 5-6, Jr.)
|11
|2-6
|1-5
|4-6
|3
|Cali Breden (#11, 5-8, Fr.)
|3
|0-2
|1-2
|0
|3
|Ella Smith (#21, 5-4, So.)
|3
|0-2
|1-2
|0
|0
|Bria Tuttle (#2, 5-9, Sr.)
|2
|1-5
|0
|0
|0