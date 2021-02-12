Box: Jerseyville 57, Gillespie 51

|1
|2
|3
|4
|Final
|Gillespie
|12
|7
|16
|16
|51
|Jerseyville
|10
|15
|16
|16
|57
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Gillespie
|2-2
|0-0
|170/42
|154/38
|Jerseyville
|4-0
|0-0
|217/54
|141/35
|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Madison Niemeyer (#10, Jr.)
|10
|4
|0
|2-4
|1
|Grace Bertolino (#12, Sr.)
|9
|0
|3
|0
|1
|Mikala Hayes (#30, Sr.)
|9
|1
|2
|1-2
|0
|Emily Schoen (#22, So.)
|8
|3
|0
|2-2
|1
|Keaton Link (#34, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|2
|Hannah Barrett (#2, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Sydney Bires (#33, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|0