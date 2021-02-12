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Box: Jerseyville 57, Gillespie 51
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Box: Jerseyville 57, Gillespie 51

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1234Final
Gillespie127161651
Jerseyville1015161657
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Gillespie2-20-0170/42154/38
Jerseyville4-00-0217/54141/35
GillespiePtsFG3FGFTFL
Madison Niemeyer (#10, Jr.)10402-41
Grace Bertolino (#12, Sr.)90301
Mikala Hayes (#30, Sr.)9121-20
Emily Schoen (#22, So.)8302-21
Keaton Link (#34, Sr.)84002
Hannah Barrett (#2, Sr.)42001
Sydney Bires (#33, Sr.)3101-20
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Chloe White (#14, Jr.)132304
Boston Talley (#21, Sr.)12313-44
Sally Hudson (#2, Sr.)9212-21
Grace Myers (#32, Sr.)84001
Tessa Crawford (#20, Fr.)72102
Bria Tutle (#3, So.)51100
Ryleigh Jones (#23, Sr.)30100
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