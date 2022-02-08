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Box: Jerseyville 62, Cahokia 18

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1234Final
Cahokia754218
Jerseyville241811962
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cahokia0-110-7138/13589/54
Jerseyville9-180-91076/981220/111

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Cahokia
Individual stats Have not been reported.
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Tessa Crawford (#22, 5-8, G, So.)255-85-801
Carly Daniels (#15, 6-0, F, Sr.)114-81-10-11
Maggie Gorman (#23, 5-8, G, Sr.)93-60-33-52
Elise Noble (#20, 5-8, C, So.)51-20-23-30
Avery Reeder (#4, 5-9, G, Fr.)40-21-21-21
Kari Krueger (#3, 5-9, G, Jr.)31-201-21
Cate Breden (#13, 5-8, G, Jr.)301-100
Bria Tuttle (#2, 5-9, G, Jr.)21-2000
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