Box: Jerseyville 62, Cahokia 18

|1
|2
|3
|4
|Final
|Cahokia
|7
|5
|4
|2
|18
|Jerseyville
|24
|18
|11
|9
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cahokia
|0-11
|0-7
|138/13
|589/54
|Jerseyville
|9-18
|0-9
|1076/98
|1220/111
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|Cahokia
|Individual stats Have not been reported.
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tessa Crawford (#22, 5-8, G, So.)
|25
|5-8
|5-8
|0
|1
|Carly Daniels (#15, 6-0, F, Sr.)
|11
|4-8
|1-1
|0-1
|1
|Maggie Gorman (#23, 5-8, G, Sr.)
|9
|3-6
|0-3
|3-5
|2
|Elise Noble (#20, 5-8, C, So.)
|5
|1-2
|0-2
|3-3
|0
|Avery Reeder (#4, 5-9, G, Fr.)
|4
|0-2
|1-2
|1-2
|1
|Kari Krueger (#3, 5-9, G, Jr.)
|3
|1-2
|0
|1-2
|1
|Cate Breden (#13, 5-8, G, Jr.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Bria Tuttle (#2, 5-9, G, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0