Box: Jerseyville 62, Gillespie 53

|1
|2
|3
|4
|Final
|Gillespie
|16
|6
|20
|11
|53
|Jerseyville
|16
|24
|14
|8
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Gillespie
|11-9
|3-1
|856/43
|873/44
|Jerseyville
|14-7
|1-5
|1011/51
|851/43
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|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mia Brawner (#20, F, So.)
|23
|8
|1
|4-5
|4
|Emily Schoen (#22, F, Sr.)
|11
|4
|0
|3-6
|3
|Delaney Taylor (#13, G, So.)
|8
|0
|1
|5-6
|4
|Lauren Bertagnolli (#1, G, Jr.)
|6
|3
|0
|0-1
|1
|Erika Gill (#35, G, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Jenna Clark (#11, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tessa Crawford (#22, 5-6, Jr.)
|20
|5
|2
|4-7
|1
|Meredith Gray (#23, 6-0, Fr.)
|14
|4
|1
|3-3
|3
|Ella Smith (#21, 5-4, So.)
|10
|1
|2
|2-2
|3
|Cate Breden (#14, 5-6, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|4
|Cali Breden (#11, 5-8, Fr.)
|6
|0
|2
|0
|3
|Bria Tuttle (#2, 5-9, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|2