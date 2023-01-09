 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Jerseyville 62, Gillespie 53

  • 0
1234Final
Gillespie166201153
Jerseyville162414862
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Gillespie11-93-1856/43873/44
Jerseyville14-71-51011/51851/43

People are also reading…

GillespiePtsFG3FGFTFL
Mia Brawner (#20, F, So.)23814-54
Emily Schoen (#22, F, Sr.)11403-63
Delaney Taylor (#13, G, So.)8015-64
Lauren Bertagnolli (#1, G, Jr.)6300-11
Erika Gill (#35, G, Jr.)3101-21
Jenna Clark (#11, F, Sr.)21000
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Tessa Crawford (#22, 5-6, Jr.)20524-71
Meredith Gray (#23, 6-0, Fr.)14413-33
Ella Smith (#21, 5-4, So.)10122-23
Cate Breden (#14, 5-6, Sr.)81204
Cali Breden (#11, 5-8, Fr.)60203
Bria Tuttle (#2, 5-9, Sr.)4102-22
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News