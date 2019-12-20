Box: Ladue 61, Clayton 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Ladue
|18
|16
|8
|19
|61
|Clayton
|8
|9
|13
|7
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ladue
|3-2
|1-0
|257/51
|214/43
|Clayton
|4-3
|0-1
|297/59
|289/58
|Ladue
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jordan Peete (#1, 5-6, G, Sr.)
|26
|2
|4
|10-12
|3
|Mckayley Hopkins (#5, 5-8, G, So.)
|12
|3
|1
|3-4
|2
|Kate Minkler (#11, 5-6, G, Sr.)
|9
|0
|2
|3-4
|0
|Khamil Douglas (#2, 5-8, F, Sr.)
|8
|1
|1
|3-4
|3
|Mia Collins (#22, 5-11, C, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|5
|Caroline Washington (#40, 5-8, F, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Grace Claney (#25, 5-9, F, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3
|Clayton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sara Litteken (#20, 5-7, G, Sr.)
|13
|4-9
|1-1
|2-3
|0
|Mira Upshaw (#15, 5-11, F, Sr.)
|11
|3-5
|1-3
|2-3
|3
|Morgan Nettles (#13, 5-7, G, Jr.)
|6
|3-4
|0-1
|0-1
|4
|Regan Wade (#14, 5-9, F, Jr.)
|4
|1-2
|0
|2-2
|1
|Sammy Williams (#12, 5-1, G, Sr.)
|2
|1-2
|0-2
|0
|1
|Anna Upshaw (#25, 6-0, F, Jr.)
|1
|0-1
|0
|1-2
|0