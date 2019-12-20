Box: Ladue 61, Clayton 37
0 comments

Box: Ladue 61, Clayton 37

  • 0
1234Final
Ladue181681961
Clayton8913737
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ladue3-21-0257/51214/43
Clayton4-30-1297/59289/58
LaduePtsFG3FGFTFL
Jordan Peete (#1, 5-6, G, Sr.)262410-123
Mckayley Hopkins (#5, 5-8, G, So.)12313-42
Kate Minkler (#11, 5-6, G, Sr.)9023-40
Khamil Douglas (#2, 5-8, F, Sr.)8113-43
Mia Collins (#22, 5-11, C, Sr.)42005
Caroline Washington (#40, 5-8, F, Sr.)1001-20
Grace Claney (#25, 5-9, F, Jr.)1001-23
ClaytonPtsFG3FGFTFL
Sara Litteken (#20, 5-7, G, Sr.)134-91-12-30
Mira Upshaw (#15, 5-11, F, Sr.)113-51-32-33
Morgan Nettles (#13, 5-7, G, Jr.)63-40-10-14
Regan Wade (#14, 5-9, F, Jr.)41-202-21
Sammy Williams (#12, 5-1, G, Sr.)21-20-201
Anna Upshaw (#25, 6-0, F, Jr.)10-101-20
0 comments

Tags

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports