Box: Ladue 68, Eureka 42
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Box: Ladue 68, Eureka 42

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 1234Final
Ladue1020182068
Eureka18213942
 OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ladue10-22-0652/54452/38
Eureka6-61-1610/51641/53
LaduePtsFG3FGFTFL
Kate Minkler (#11, 5-6, G, Sr.)231-27-1302
Jordan Peete (#1, 5-6, G, Sr.)155-61-102-23
Mia Collins (#22, 5-11, C, Sr.)124-71-21-21
Mckayley Hopkins (#5, 5-8, G, So.)51-11-302
Grace Claney (#25, 5-9, F, Jr.)52-501-21
Destini Rogers (#23, 5-8, F, So.)30-11-200
Annika Speicher (#20, 5-7, G, So.)30-11-101
Khamil Douglas (#2, 5-8, F, Sr.)21-70-402
Ladue
Individual stats Have not been reported.
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