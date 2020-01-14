Box: Ladue 68, Eureka 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Ladue
|10
|20
|18
|20
|68
|Eureka
|18
|2
|13
|9
|42
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ladue
|10-2
|2-0
|652/54
|452/38
|Eureka
|6-6
|1-1
|610/51
|641/53
|Ladue
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kate Minkler (#11, 5-6, G, Sr.)
|23
|1-2
|7-13
|0
|2
|Jordan Peete (#1, 5-6, G, Sr.)
|15
|5-6
|1-10
|2-2
|3
|Mia Collins (#22, 5-11, C, Sr.)
|12
|4-7
|1-2
|1-2
|1
|Mckayley Hopkins (#5, 5-8, G, So.)
|5
|1-1
|1-3
|0
|2
|Grace Claney (#25, 5-9, F, Jr.)
|5
|2-5
|0
|1-2
|1
|Destini Rogers (#23, 5-8, F, So.)
|3
|0-1
|1-2
|0
|0
|Annika Speicher (#20, 5-7, G, So.)
|3
|0-1
|1-1
|0
|1
|Khamil Douglas (#2, 5-8, F, Sr.)
|2
|1-7
|0-4
|0
|2
|Ladue
|Individual stats Have not been reported.