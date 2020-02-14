Box: Ladue 64, McCluer North 27

|1
|2
|3
|4
|Final
|Ladue
|22
|21
|18
|3
|64
|McCluer North
|5
|10
|8
|4
|27
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ladue
|17-4
|6-0
|1228/58
|879/42
|McCluer North
|8-14
|0-4
|909/43
|933/44
|Ladue
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kate Minkler (#11, 5-6, G, Sr.)
|15
|1-2
|4-9
|1-2
|0
|Jordan Peete (#1, 5-6, G, Sr.)
|12
|2-4
|2-4
|2-2
|0
|Destini Rogers (#23, 5-8, F, So.)
|8
|1-25
|2-5
|0
|1
|Khamil Douglas (#2, 5-8, F, Sr.)
|8
|2-3
|1-1
|1-3
|2
|Mia Collins (#22, 5-11, C, Sr.)
|8
|3-7
|0
|2-2
|1
|Grace Claney (#25, 5-9, F, Jr.)
|7
|3-7
|0
|1-3
|0
|Mckayley Hopkins (#5, 5-8, G, So.)
|3
|1-1
|0
|1-4
|5
|Annika Speicher (#20, 5-7, G, So.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Ladue
|Individual stats Have not been reported.