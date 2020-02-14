Box: Ladue 64, McCluer North 27
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Box: Ladue 64, McCluer North 27

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A sweetheart of a deal! $3/3 months
1234Final
Ladue222118364
McCluer North5108427
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ladue17-46-01228/58879/42
McCluer North8-140-4909/43933/44
LaduePtsFG3FGFTFL
Kate Minkler (#11, 5-6, G, Sr.)151-24-91-20
Jordan Peete (#1, 5-6, G, Sr.)122-42-42-20
Destini Rogers (#23, 5-8, F, So.)81-252-501
Khamil Douglas (#2, 5-8, F, Sr.)82-31-11-32
Mia Collins (#22, 5-11, C, Sr.)83-702-21
Grace Claney (#25, 5-9, F, Jr.)73-701-30
Mckayley Hopkins (#5, 5-8, G, So.)31-101-45
Annika Speicher (#20, 5-7, G, So.)301-100
Ladue
Individual stats Have not been reported.
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