Box: Lafayette 41, Oakville 40
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Box: Lafayette 41, Oakville 40

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Final
Oakville40
Lafayette41
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Oakville8-41-1565/47394/33
Lafayette4-100-2598/50663/55
OakvillePtsFG3FGFTFL
Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)157-1701-20
Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)104-100-12-30
Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)51-503-41
Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)52-601-21
Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)31-100-21-40
Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)21-50-60-21
LafayettePtsFG3FGFTFL
Brynn Jeffries (#5, Jr.)215-133-62-20
Kayla Carpenter (#11, Sr.)92-51-52-23
Maddie Chester (#15, Sr.)60-12-603
Brynn Roach (#21, Jr.)51-41-304
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