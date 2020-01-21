Box: Lafayette 41, Oakville 40

|Final
|Oakville
|40
|Lafayette
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Oakville
|8-4
|1-1
|565/47
|394/33
|Lafayette
|4-10
|0-2
|598/50
|663/55
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)
|15
|7-17
|0
|1-2
|0
|Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)
|10
|4-10
|0-1
|2-3
|0
|Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)
|5
|1-5
|0
|3-4
|1
|Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)
|5
|2-6
|0
|1-2
|1
|Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)
|3
|1-10
|0-2
|1-4
|0
|Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)
|2
|1-5
|0-6
|0-2
|1
|Lafayette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brynn Jeffries (#5, Jr.)
|21
|5-13
|3-6
|2-2
|0
|Kayla Carpenter (#11, Sr.)
|9
|2-5
|1-5
|2-2
|3
|Maddie Chester (#15, Sr.)
|6
|0-1
|2-6
|0
|3
|Brynn Roach (#21, Jr.)
|5
|1-4
|1-3
|0
|4