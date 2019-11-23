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1234Final
Carlyle255113
Litchfield12139539
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlyle0-10-013/1339/39
Litchfield3-00-0127/12755/55
CarlylePtsFG3FGFTFL
Molly Diekemper (#25, 6-0, G, Sr.)10402-60
Amaurie Kilbert (#23, 5-7, G, So.)21000
Ashlyn Weh (#22, 5-9, F, Fr.)1001-24
LitchfieldPtsFG3FGFTFL
Carly Boden (#30)126002
Madison Diamond (#10)63001
Carson Jackson (#12)63001
Emily Senjan (#4)5201-41
Cara Pence (#13)42000
Becky Painter (#15)30102
Kate Komor (#22)21000
L. Boston (#53)1001-20

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