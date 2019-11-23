|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlyle
|2
|5
|5
|1
|13
|Litchfield
|12
|13
|9
|5
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlyle
|0-1
|0-0
|13/13
|39/39
|Litchfield
|3-0
|0-0
|127/127
|55/55
|Carlyle
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Molly Diekemper (#25, 6-0, G, Sr.)
|10
|4
|0
|2-6
|0
|Amaurie Kilbert (#23, 5-7, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Ashlyn Weh (#22, 5-9, F, Fr.)
|1
|0
|0
|1-2
|4
|Litchfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carly Boden (#30)
|12
|6
|0
|0
|2
|Madison Diamond (#10)
|6
|3
|0
|0
|1
|Carson Jackson (#12)
|6
|3
|0
|0
|1
|Emily Senjan (#4)
|5
|2
|0
|1-4
|1
|Cara Pence (#13)
|4
|2
|0
|0
|0
|Becky Painter (#15)
|3
|0
|1
|0
|2
|Kate Komor (#22)
|2
|1
|0
|0
|0
|L. Boston (#53)
|1
|0
|0
|1-2
|0