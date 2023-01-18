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Box: Louisiana 52, Silex 39

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12345Final
Louisiana10101051752
Silex671012439

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OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Louisiana7-33-0443/44394/39
Silex9-64-2679/68598/60
Louisiana
Individual stats Have not been reported.
SilexPtsFG3FGFTFL
Sara Grateke (#25, Sr.)156-100-13-70
Maddison Isom (#4, Jr.)121-73-51-20
Rita Thoroughman (#1, Sr.)51-111-200
Maddy Hall (#11, Sr.)31-601-40
Tayah Williams (#10, Sr.)21-30-100
Karlie Ellis (#21, Jr.)21-2000
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