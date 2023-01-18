Box: Louisiana 52, Silex 39

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Louisiana
|10
|10
|10
|5
|17
|52
|Silex
|6
|7
|10
|12
|4
|39
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|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Louisiana
|7-3
|3-0
|443/44
|394/39
|Silex
|9-6
|4-2
|679/68
|598/60
|Louisiana
|Individual stats Have not been reported.
|Silex
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sara Grateke (#25, Sr.)
|15
|6-10
|0-1
|3-7
|0
|Maddison Isom (#4, Jr.)
|12
|1-7
|3-5
|1-2
|0
|Rita Thoroughman (#1, Sr.)
|5
|1-11
|1-2
|0
|0
|Maddy Hall (#11, Sr.)
|3
|1-6
|0
|1-4
|0
|Tayah Williams (#10, Sr.)
|2
|1-3
|0-1
|0
|0
|Karlie Ellis (#21, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0