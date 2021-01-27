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Box: Lutheran North 53, Ursuline 36
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Box: Lutheran North 53, Ursuline 36

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1234Final
Ursuline81441036
Lutheran North221241553
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ursuline6-41-2473/47393/39
Lutheran North8-40-1685/68558/56
UrsulinePtsFG3FGFTFL
Hannah Scherzinger (#5, 5-9, G, Sr.)177-131-20-24
Molly Higgins (#45, 5-11, F, So.)63-4000
Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Fr.)42-900-43
Ali Adrian (#23, 5-9, G, Sr.)301-501
Julia Lammert (#21, 5-4, G, So.)21-10-100
Addie Rhea (#25, 5-9, F, So.)20-402-22
Maggie Hodge (#15, 5-10, F, Sr.)21-2001
Lutheran NorthPtsFG3FGFTFL
Symone Thomas (#42, 6-0, F, Jr.)15701-23
Taleah Dilworth (#3, 5-9, G, Sr.)12411-20
Neveah Howard (#15, 5-4, G, Jr.)12411-22
Cynaa Coleman (#5, 5-10, G, Sr.)6300-20
Raven Addison (#32, 5-10, F, So.)42003
Daria Johnson (#21, 5-9, F, So.)21000
Olivia Smith (#30, 5-8, F, Sr.)21000
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