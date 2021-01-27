Box: Lutheran North 53, Ursuline 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Ursuline
|8
|14
|4
|10
|36
|Lutheran North
|22
|12
|4
|15
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ursuline
|6-4
|1-2
|473/47
|393/39
|Lutheran North
|8-4
|0-1
|685/68
|558/56
|Ursuline
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Hannah Scherzinger (#5, 5-9, G, Sr.)
|17
|7-13
|1-2
|0-2
|4
|Molly Higgins (#45, 5-11, F, So.)
|6
|3-4
|0
|0
|0
|Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Fr.)
|4
|2-9
|0
|0-4
|3
|Ali Adrian (#23, 5-9, G, Sr.)
|3
|0
|1-5
|0
|1
|Julia Lammert (#21, 5-4, G, So.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|0
|Addie Rhea (#25, 5-9, F, So.)
|2
|0-4
|0
|2-2
|2
|Maggie Hodge (#15, 5-10, F, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|1