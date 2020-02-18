Box: Lutheran North 49, Nerinx Hall 45
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Box: Lutheran North 49, Nerinx Hall 45

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1234Final
Nerinx Hall61691445
Lutheran North107112149
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Nerinx Hall15-82-31083/47900/39
Lutheran North13-102-21129/491071/47
Nerinx HallPtsFG3FGFTFL
Mackenzie Duff (#24, 6-0, F, Jr.)164-1108-121
Allie Carosello (#43, 6-1, C, So.)136-80-11-22
Mallory Klutho (#10, 5-8, G, Sr.)81-42-503
Lyndsey Heckel (#11, 5-9, G, Sr.)60-52-605
Rachel Solverud (#44, 5-10, F, Sr.)21-30-300
Lutheran NorthPtsFG3FGFTFL
Symone Thomas (#42, 6-0, F, So.)12404-60
Taleah Dilworth (#3, 5-9, G, Jr.)11305-70
Laila Blakeny (#25, 5-7, G, Fr.)81200
Cynaa Coleman (#5, 5-10, G, Jr.)7203-30
MaKayla Williams (#21, 5-7, G, Sr.)72100
Kayla Sullivan (#34, 5-10, G, Fr.)42000
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