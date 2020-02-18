Box: Lutheran North 49, Nerinx Hall 45

|1
|2
|3
|4
|Final
|Nerinx Hall
|6
|16
|9
|14
|45
|Lutheran North
|10
|7
|11
|21
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Nerinx Hall
|15-8
|2-3
|1083/47
|900/39
|Lutheran North
|13-10
|2-2
|1129/49
|1071/47
|Nerinx Hall
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mackenzie Duff (#24, 6-0, F, Jr.)
|16
|4-11
|0
|8-12
|1
|Allie Carosello (#43, 6-1, C, So.)
|13
|6-8
|0-1
|1-2
|2
|Mallory Klutho (#10, 5-8, G, Sr.)
|8
|1-4
|2-5
|0
|3
|Lyndsey Heckel (#11, 5-9, G, Sr.)
|6
|0-5
|2-6
|0
|5
|Rachel Solverud (#44, 5-10, F, Sr.)
|2
|1-3
|0-3
|0
|0
|Lutheran North
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Symone Thomas (#42, 6-0, F, So.)
|12
|4
|0
|4-6
|0
|Taleah Dilworth (#3, 5-9, G, Jr.)
|11
|3
|0
|5-7
|0
|Laila Blakeny (#25, 5-7, G, Fr.)
|8
|1
|2
|0
|0
|Cynaa Coleman (#5, 5-10, G, Jr.)
|7
|2
|0
|3-3
|0
|MaKayla Williams (#21, 5-7, G, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|0
|Kayla Sullivan (#34, 5-10, G, Fr.)
|4
|2
|0
|0
|0