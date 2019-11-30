|1
|2
|3
|4
|Final
|Miller Career
|11
|13
|6
|16
|46
|Madison Academy (Ala.)
|14
|12
|16
|11
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Miller Career
|0-2
|0-0
|90/45
|98/49
|Madison Academy (Ala.)
|1-0
|0-0
|53/26
|46/23
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Antuanae Garrett (#30, Sr.)
|20
|2-8
|5-7
|1-1
|1
|Ajanae Garrett (#5, Sr.)
|14
|3-6
|2-6
|2-4
|4
|Jayrissa Grayson (#32, Sr.)
|10
|5-8
|0
|0
|3
|Raya Tally (#35, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|4
|Miller Career
|Individual stats Have not been reported.