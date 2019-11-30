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1234Final
Miller Career111361646
Madison Academy (Ala.)1412161153
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Miller Career0-20-090/4598/49
Madison Academy (Ala.)1-00-053/2646/23
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Antuanae Garrett (#30, Sr.)202-85-71-11
Ajanae Garrett (#5, Sr.)143-62-62-44
Jayrissa Grayson (#32, Sr.)105-8003
Raya Tally (#35, Sr.)21-3004
Miller Career
Individual stats Have not been reported.

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