Box: Marion 51, Pinckneyville 29
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Box: Marion 51, Pinckneyville 29

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1234Final
Marion613151751
Pinckneyville788629
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Marion6-81-2573/41610/44
Pinckneyville7-31-0520/37371/26
MarionPtsFG3FGFTFL
Bittle (#33)20055-81
Connor (#10)8302-21
Hutchcraft (#25)7301-11
Turner (#12)6202-42
Dillon (#40)4200-13
Rhine (#41)3101-13
Kadela (#15)3101-12
PinckneyvillePtsFG3FGFTFL
Kenzie Rushing (Jr.)15421-23
Bella Pasquino (Jr.)51100
Lily Britt (Jr.)30102
Aubrey Bruns (Sr.)3101-14
Kurtz (#2)2100-22
Haliegh Kling (Sr.)1001-42
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