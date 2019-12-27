Box: Marion 51, Pinckneyville 29

|1
|2
|3
|4
|Final
|Marion
|6
|13
|15
|17
|51
|Pinckneyville
|7
|8
|8
|6
|29
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Marion
|6-8
|1-2
|573/41
|610/44
|Pinckneyville
|7-3
|1-0
|520/37
|371/26
|Marion
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bittle (#33)
|20
|0
|5
|5-8
|1
|Connor (#10)
|8
|3
|0
|2-2
|1
|Hutchcraft (#25)
|7
|3
|0
|1-1
|1
|Turner (#12)
|6
|2
|0
|2-4
|2
|Dillon (#40)
|4
|2
|0
|0-1
|3
|Rhine (#41)
|3
|1
|0
|1-1
|3
|Kadela (#15)
|3
|1
|0
|1-1
|2
|Pinckneyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kenzie Rushing (Jr.)
|15
|4
|2
|1-2
|3
|Bella Pasquino (Jr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Lily Britt (Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Aubrey Bruns (Sr.)
|3
|1
|0
|1-1
|4
|Kurtz (#2)
|2
|1
|0
|0-2
|2
|Haliegh Kling (Sr.)
|1
|0
|0
|1-4
|2