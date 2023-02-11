|1
|2
|3
|4
|Final
|Steeleville
|6
|7
|2
|9
|24
|Marissa
|9
|8
|5
|6
|28
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Steeleville
|3-19
|2-7
|591/27
|949/43
|Marissa
|13-16
|8-2
|876/40
|939/43
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|Steeleville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ashlyn Roberts (Sr.)
|9
|3
|0
|3-3
|4
|Emma Mulholland (Jr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|Avery Roberts (So.)
|4
|0
|0
|4-4
|2
|Hannah Middendorf (So.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Lauren Wedemeyer (Jr.)
|3
|0
|0
|3-6
|4
|Marissa
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Autumn Gilley (#10, G, Sr.)
|13
|3
|1
|4-5
|3
|Annie Villarreal (#24, F, So.)
|5
|1
|0
|3-5
|1
|Kiley Klingeman (#2, F, Fr.)
|5
|2
|0
|1-4
|1
|Hannah Krause (#30, F, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Mia Lanier (#5, F)
|2
|1
|0
|0
|3