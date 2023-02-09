|1
|2
|3
|4
|Final
|Steeleville
|4
|2
|2
|3
|11
|Marissa
|7
|14
|6
|9
|36
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Steeleville
|3-18
|2-7
|567/27
|921/44
|Marissa
|12-16
|8-2
|848/40
|915/44
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|Steeleville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Hannah Middendorf (So.)
|7
|2
|0
|3-6
|2
|Ashlyn Roberts (Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Lauren Wedemeyer (Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Emma Mulholland (Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Marissa
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Autumn Gilley (#10, G, Sr.)
|13
|5
|1
|0
|2
|Emma Lloyd (#3, G, So.)
|9
|3
|1
|0
|3
|Hannah Krause (#30, F, So.)
|5
|1
|0
|3-6
|3
|Annie Villarreal (#24, F, So.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Mia Lanier (#5, F)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Kiley Klingeman (#2, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0