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Box: Marissa 56, Valmeyer 28
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Box: Marissa 56, Valmeyer 28

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1234Final
Marissa1415121556
Valmeyer4124828
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Marissa8-04-0402/50234/29
Valmeyer0-60-5144/18283/35
MarissaPtsFG3FGFTFL
Bree Portz (#4, Jr.)16513-31
Emily Smith (#3, Sr.)14413-70
Olivia Quigley (#23, Sr.)105001
Grace Middendorf (#21, Jr.)42002
Taylor Wyninegar (#24, Sr.)42000
Emma Walker (#2, Sr.)21001
Casey Daugherty (#34, Sr.)21000
Autumn Gilley (#10, So.)21003
Mia Lanier (#14, Fr.)21000
ValmeyerPtsFG3FGFTFL
Tinleigh Jakimauskas (#51, Sr.)11305-72
Brooke Miller (#4, Fr.)9401-11
Kiersten Miller (#11, Fr.)42001
Brianna Miller (#30, Sr.)21000
Rylee Nagel (#33, Fr.)21000
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