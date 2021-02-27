Box: Marissa 56, Valmeyer 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Marissa
|14
|15
|12
|15
|56
|Valmeyer
|4
|12
|4
|8
|28
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Marissa
|8-0
|4-0
|402/50
|234/29
|Valmeyer
|0-6
|0-5
|144/18
|283/35
|Marissa
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bree Portz (#4, Jr.)
|16
|5
|1
|3-3
|1
|Emily Smith (#3, Sr.)
|14
|4
|1
|3-7
|0
|Olivia Quigley (#23, Sr.)
|10
|5
|0
|0
|1
|Grace Middendorf (#21, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Taylor Wyninegar (#24, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Emma Walker (#2, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Casey Daugherty (#34, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Autumn Gilley (#10, So.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Mia Lanier (#14, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0