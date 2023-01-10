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Box: Maryville Christian 45, Marissa 30

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1234Final
Marissa4751430
Maryville Christian217151145
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Marissa7-123-1568/30668/35
Maryville Christian1-90-3286/15504/27

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MarissaPtsFG3FGFTFL
Autumn Gilley (#10, G, Sr.)10024-72
Hannah Krause (#30, F, So.)7014-61
Annie Villarreal (#24, F, So.)3101-20
Myricle Mellon (#23, F, Jr.)21000
Kiley Klingeman (#2, F, Fr.)21000
Mia Lanier (#5, F)21002
Kearston Alstat (#31, F, Fr.)21000
Emma Lloyd (#3, G, So.)1001-53
Kaitlyn Klingeman (#21, G, Fr.)1001-40
Marissa
Individual stats Have not been reported.
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