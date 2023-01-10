Box: Maryville Christian 45, Marissa 30

|1
|2
|3
|4
|Final
|Marissa
|4
|7
|5
|14
|30
|Maryville Christian
|2
|17
|15
|11
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Marissa
|7-12
|3-1
|568/30
|668/35
|Maryville Christian
|1-9
|0-3
|286/15
|504/27
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|Marissa
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Autumn Gilley (#10, G, Sr.)
|10
|0
|2
|4-7
|2
|Hannah Krause (#30, F, So.)
|7
|0
|1
|4-6
|1
|Annie Villarreal (#24, F, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|0
|Myricle Mellon (#23, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Kiley Klingeman (#2, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Mia Lanier (#5, F)
|2
|1
|0
|0
|2
|Kearston Alstat (#31, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Emma Lloyd (#3, G, So.)
|1
|0
|0
|1-5
|3
|Kaitlyn Klingeman (#21, G, Fr.)
|1
|0
|0
|1-4
|0
|Marissa
|Individual stats Have not been reported.