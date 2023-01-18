Box: Mascoutah 49, Greenville 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Mascoutah
|14
|10
|14
|11
|49
|Greenville
|6
|10
|10
|16
|42
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mascoutah
|15-7
|5-2
|1270/58
|1042/47
|Greenville
|13-9
|4-1
|998/45
|879/40
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|Mascoutah
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sophia Loden (#40, 5-11, Sr.)
|16
|7
|0
|2-2
|3
|Tatum Maschhoff (#3, 5-6, Jr.)
|9
|0
|3
|0
|3
|Annie Beck (#21, 6-1, Sr.)
|8
|4
|0
|0-2
|3
|Bella Hart (#44, 5-10, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|0
|Kennah Barringer (#2, 5-4, Fr.)
|5
|0
|1
|2-2
|3
|Kaitlyn Housley (#10, 5-6, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)
|15
|0
|5
|0
|3
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|13
|5
|0
|3-8
|1
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|3
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|5
|2
|0
|1-3
|0
|Adyson Bearly (#23, 5-9, G, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|1