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Box: Mascoutah 49, Greenville 42

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1234Final
Mascoutah1410141149
Greenville610101642
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Mascoutah15-75-21270/581042/47
Greenville13-94-1998/45879/40

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MascoutahPtsFG3FGFTFL
Sophia Loden (#40, 5-11, Sr.)16702-23
Tatum Maschhoff (#3, 5-6, Jr.)90303
Annie Beck (#21, 6-1, Sr.)8400-23
Bella Hart (#44, 5-10, Sr.)72100
Kennah Barringer (#2, 5-4, Fr.)5012-23
Kaitlyn Housley (#10, 5-6, Jr.)42001
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)150503
Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)13503-81
Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)60203
Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)5201-30
Adyson Bearly (#23, 5-9, G, So.)3101-21
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