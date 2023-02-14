|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|0
|0
|0
|0
|25
|Mater Dei
|0
|0
|0
|0
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|19-12
|8-1
|1421/46
|1280/41
|Mater Dei
|21-7
|0-0
|1260/41
|1070/35
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|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|13
|4-8
|0
|5-9
|0
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|5
|2-6
|0-1
|1-3
|2
|Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)
|3
|0-1
|1-6
|0
|1
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0-2
|1
|Emma Veith (#12, 5-7, G, Fr.)
|2
|1-4
|0-3
|0
|1
|Greenville
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