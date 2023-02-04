|1
|2
|3
|4
|Final
|Miller Career
|8
|8
|10
|8
|34
|Mater Dei
|19
|9
|18
|15
|61
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Miller Career
|10-7
|2-0
|701/41
|648/38
|Mater Dei
|18-7
|0-0
|1140/67
|987/58
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|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kyelle McLauren (#3, 5-8, G, Sr.)
|12
|0
|4-9
|0
|2
|NaZya Fields (#11, 5-8, G, Jr.)
|8
|3-6
|0-2
|2-2
|5
|Armani Bingham (#25, 5-9, F, Jr.)
|6
|2-7
|0
|2-2
|2
|Jamya Williams (#2, 5-6, G, So.)
|6
|0-1
|2-7
|0
|1
|Samarra Bynum (#35, 5-10, F, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|2
|Miller Career
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