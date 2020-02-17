Box: Mater Dei 47, Carlinville 28
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Box: Mater Dei 47, Carlinville 28

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1234Final
Mater Dei131581147
Carlinville3614528
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Mater Dei21-80-01480/511167/40
Carlinville28-47-21399/481008/35
Mater DeiPtsFG3FGFTFL
Jillian Toennies (#42, 5-5, Sr.)18333-51
Madi Strieker (#10, 5-5, Sr.)13034-60
Shannon Lampe (#32, 5-9, Sr.)6104-42
Lainey Kramer (#12, 5-2, Sr.)5201-22
Meredith Innes (#22, 5-8, Sr.)3101-22
Jacey Wieter (#11, 5-7, Sr.)21000
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)10311-32
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)6202-34
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)42003
Malia Buford (#5)30100
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)21000
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)2100-12
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)1001-23
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