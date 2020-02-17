Box: Mater Dei 47, Carlinville 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Mater Dei
|13
|15
|8
|11
|47
|Carlinville
|3
|6
|14
|5
|28
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mater Dei
|21-8
|0-0
|1480/51
|1167/40
|Carlinville
|28-4
|7-2
|1399/48
|1008/35
|Mater Dei
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jillian Toennies (#42, 5-5, Sr.)
|18
|3
|3
|3-5
|1
|Madi Strieker (#10, 5-5, Sr.)
|13
|0
|3
|4-6
|0
|Shannon Lampe (#32, 5-9, Sr.)
|6
|1
|0
|4-4
|2
|Lainey Kramer (#12, 5-2, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Meredith Innes (#22, 5-8, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Jacey Wieter (#11, 5-7, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|10
|3
|1
|1-3
|2
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|6
|2
|0
|2-3
|4
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Malia Buford (#5)
|3
|0
|1
|0
|0
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0-1
|2
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3