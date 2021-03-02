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Box: McCluer North 53, Hazelwood East 32
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Box: McCluer North 53, Hazelwood East 32

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1234Final
Hazelwood East8441632
McCluer North1610141353
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hazelwood East3-72-2345/34459/46
McCluer North5-42-2357/36291/29
Hazelwood EastPtsFG3FGFTFL
Jordyn Pebbles (#22, So.)102203
Tristyn Bluett (#21, Sr.)8302-22
Makayla Williams (#14, Sr.)5012-43
Kishae Brown (#33, Sr.)30101
Karla Lane (#51, Jr.)2100-22
Jorden Goodwin (#31)21000
Ta'liyah McCowan (#53, Sr.)21004
McCluer NorthPtsFG3FGFTFL
Samya Johnson (#2, Sr.)142-61-17-91
Trinity Atkins (#3)134-40-15-81
Faith Atkins (#11, Jr.)126-1000-23
Capri Garrett (#5)104-1002-42
Latrisha Moore (#4)42-40-300
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