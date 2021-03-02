Box: McCluer North 53, Hazelwood East 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|Hazelwood East
|8
|4
|4
|16
|32
|McCluer North
|16
|10
|14
|13
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hazelwood East
|3-7
|2-2
|345/34
|459/46
|McCluer North
|5-4
|2-2
|357/36
|291/29
|Hazelwood East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jordyn Pebbles (#22, So.)
|10
|2
|2
|0
|3
|Tristyn Bluett (#21, Sr.)
|8
|3
|0
|2-2
|2
|Makayla Williams (#14, Sr.)
|5
|0
|1
|2-4
|3
|Kishae Brown (#33, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Karla Lane (#51, Jr.)
|2
|1
|0
|0-2
|2
|Jorden Goodwin (#31)
|2
|1
|0
|0
|0
|Ta'liyah McCowan (#53, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|4